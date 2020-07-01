Hatipoğlu’ndan tartışma yaratan atama kararı

Genç, 1999 yılında Abone İşleri Daire Başkanlığı görevini yürütürken kendisiyle birlikte EGO’da görevli 21 bürokrat hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi ve dava açıldı. Genç, bu davada “1998 yılında açılan şehiriçi yolcu taşıma otobüsü alımı ihalesinde görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle yargılandı ve beraat etti.

Mülkiye başmüfettişlerinin suç duyurusu üzerine, 2006 yılında, dönemin EGO genel müdürünün de aralarında bulunduğu 32 bürokrat hakkında “EGO’nun doğalgaz yenileme projesi, akaryakıt ve otobüs yedek parça alımı, metro istasyonları ve araç temizliği, gümrük hizmetlerinin yürütülmesi doğalgaz sayaçları endeks okuma işlerinin özel firmalara usulsüz yaptırılarak, bu firmaların haksız kazanç sağlamasına neden oldukları” gerekçesiyle bir dava daha açıldı.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre; Genç, bu davada da hapis istemiyle sanık olarak yargılansa da, Gökçek tarafından EGO’da uzun yıllar görevlendirilmeye devam etti. Genç, Gökçek’in görevinden istifa ettirilmesinin ardından, 2017’de ABB’deki görevlerinden ayrıldı.

TARTIŞILAN ATAMALAR

Hatipoğlu, geçen aylarda da, 2018’de Konya Selçuk Üniversitesi’nde kültür şube müdürü iken “resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sabri Kulekaya’yı idari ve mali işler daire başkanı olarak atamıştı. Daire başkanlığının şube müdürlüğüne de Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yaparken FETÖ’den soruşturma geçiren Ergün Özuslu’yu atamıştı.