Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan şahsa 16 bin 644 lira ceza yedi

Trabzon'da 24 yaşındaki A.B. otomobilinden inerek, belinden çıkardığı 2 tabanca ile havaya ateş açtı. Bu görüntüleri de kaydederek, sosyal medyada paylaşınca cezadan kurtulamadı.

Trabzon'da otomobilinden inip, 2 tabanca ile hava ateş açıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücü A.B.'ye (24) 16 bin 644 lira idari para cezası kesildi.

Araklı ilçesi Kestanelik Mahallesi'nde park ettiği otomobilden inen sürücü A.B., belinden 2 tabanca çıkardı. Önce biri ile havaya ateş eden A.B., sonra diğer tabanca ile ateş etmeye devam etti. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı da tespit edilen sürücüyü yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kurusıkı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye 16 bin 644 lira idari para cezası uygulanıp, 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek', 'korku ve panik yaratmak' suçlarından da adli işlem başlatıldı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerde; müzik eşliğinde araçtan inen sürücünün belinden çıkardığı tabancalar ile havaya ateş ettiği, o anları kayda alan kişinin de 'Anlatmaya gerek yok, işte görüyorsunuz' dediği yer aldı.