Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın her yıl üye ülkelerin düzenli olarak ziyaret edilmesini içeren 4. Madde görüşmeleri için Türkiye’de bulunan IMF yetkilileriyle bir araya gelmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "IMF heyetinin bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemektedir" denildi.