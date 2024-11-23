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Hem Irak hem Suriye'de PKK'ya darbe

Hem Irak hem Suriye'de PKK'ya darbe
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi. 

Etiketler PKK ırak Suriye MSB
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