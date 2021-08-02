Hesap kavgasının sonu ölümle bitti

İstanbul Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden 19 yaşındaki genç hesap kavgası nedeniyle göğsünden vurularak öldürüldü.

İstanbul'da bir kişi, pavyonda çıkan hesap kavgasında öldürüldü.

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir pavyona gitti.

Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi. İddiaya göre gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi.

Gençlerin hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler mekandan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.

GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Burada çıkan kavgada önce öldüresiye dövülen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı.

Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa'da toprağa verildi.