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Hudut Kartalları 2'si FETÖ mensubu 16 şüpheliyi yakaladı

Hudut Kartalları 2'si FETÖ mensubu 16 şüpheliyi yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

Etiketler Hudut kartal fetö
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