Hudut Kartalları 2'si FETÖ mensubu 16 şüpheliyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol