Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

Rusya’ya gittiler

Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Türkiye-Rusya-Suriye savunma bakanları bir arada

Akar ve Fidan, başkent Moskova'ya indi...

İkili, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Suriye krizi, mülteci sorunu ve terör örgütleriyle ortak mücadele

Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

Mutabık kalındı

Yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.