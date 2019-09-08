İBB vakıfların kaynaklarını kesince ilçe belediyeleri devreye girdi

Güngören Belediye Meclisi, AK Partili Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e dernek ve vakıflarla yıllık toplam maliyeti 500 bin TL’yi aşmamak üzere protokol imzalama yetkisi verdi. Karara CHP grubu itiraz etti. CHP’li Meclis Üyesi Ali Şar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı dernek ve vakıflarla imzalanan 357 milyon liralık protokolü iptal ettiğini hatırlatarak “Biz de bu protokolleri gerçekleştirmeyelim. Bu kaynakları Güngören halkına biz Güngören Belediyesi olarak sağlayalım” çağrısı yaptı. Ancak teklif AK Parti grubunun oyları ile kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile aralarında Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA'nın da bulunduğu dernek ve vakıflarla daha önceki dönemde imzalanan toplam 357 milyon liralık protokolün feshedilmesinin ardından AK Parti'li ilçe belediyeleri devreye girdi.

Güngören Belediye Meclisi 4 Eylül tarihli oturumunda bu konuda dikkat çeken bir karar alınarak Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e yıllık toplam maliyeti 500 bin TL'yi aşmamak üzere kuruluşlarla ortak hizmet protokolü imzalama yetkisi verildi.

Oya sunulan Hukuk Komisyonu'nun “protokol imzalanması” konulu raporunda, ilçe halkına yönelik düzenlenecek sosyal, kültürel amaçlı, milli ve ortak değerlerin öğretilmesini hedefleyen eğitim, sağlık, spor, kültür, görsel sanatlar gibi faaliyet ve hizmetlere yönelik projelerin hayata geçirilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde belirtilen kuruluşlarla ortak hizmet projeleri düzenlenmesi ve bu konuda tüm iş ve işlemlerin ifası, protokollerin imzalanması, bu protokollerin tamamının belediyeye maliyeti toplam 500 bin TL'yi aşmamak üzere ve bir yıl süre ile protokollerin imzalanması konusunda belediye başkanı Bünyamin Demir'e yetki verilmesi uygun görüldü. Komisyon raporu meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi. Karara CHP grubu red oyu kullandı.

“GÜNGÖREN'İN KAYNAKLARI BAŞKA KURULUŞLARLA PAYLAŞILIYOR”

Oturumda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, bu karar ile Güngören'in vergilerinin, kaynaklarının bir tercih yapılarak bazı kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığına dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce büyükşehirin dernek ve vakıflarla imzaladığı 357 milyon liralık protokolü iptal ettiğini hatırlatan Şar “ Bu kaynaklar artık İstanbul halkına iade edilecek. Sayın başkanımızın bir sözü var ‘kişiye, gruplara, derneklere, cemaatlere hizmet işi bitti. İstanbullulara hizmet dönemi başladı.' Biz de bu protokolleri gerçekleştirmeyelim bu kaynakları Güngören halkına biz Güngören Belediyesi olarak sağlayalım” çağrısı yaptı. Ancak teklif AK Parti grubunun oyları ile kabul edildi.