İç çamaşırlarıyla sokakta yürüyor diye gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

İstanbul Kadıköy'de kimi zaman bikinili, kimi zaman da iç çamaşırlarının belli bir kısmı gözükerek yürüyüş yapan, önceki gün de giydiği kıyafet nedeniyle polise şikayet edilen Melisa Aydınalp gözaltına alındığını duyurdu. Genç kadın, ''ahlak ve toplumsal değerler'' ile ilgili kitap okuma şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce sokakta sergilediği performanslarla gündeme gelen manken Melisa Aydınalp Kadıköy’de vatandaşlar tarafından giydiği kıyafet nedeniyle polise şikayet edilmişti. Olay yerine gelen polis şikayet eden vatandaşlarla konuşurken polisin Aydınlap için ‘psikoloji bozuk’ dediği iddia edilmiş Aydınalp’in de ‘Siz nasıl bir vatandaşa psikoloji bozuk diye teşhis koyup hakaret edersiniz’ dediği görülmüştü.

GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre, olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp ‘Hayasızca hareketler’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



KİTAP OKUMA ŞARTIYLA SERBEST



Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp’in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek “Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Melisa Aydınalp gözaltına alındığını duyurmuştu. Aydınalp ‘Bir kadın bugün kıyafetleri sebebiyle gözaltına alındı'' yazdı.

Aydınalp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben Melisa Aydınalp bugün kendi hür irademle seçtiğim kıyafetler sebebiyle gözaltına alındım. Kadınların özgürlüklerine seçimlerine müdahale etmenize izin vermeyeceğim. Bir kadın olarak kendi Hür irademle özgür seçimlerimi yaptığım için, Anayasal hakkım olan “kıyafet özgürlüğü” mü kullanarak dilediğim kıyafeti seçtiğim için, bir suç teşkil etmemesine rağmen gözaltına alındım. Bir İnsan olarak sahip olduğum özgürlükleri kullanırken Anayasanın bana tanıdığı ve güvence altına aldığı kişiliğim, kıyafet özgürlüğüm Kadın olduğum için cezalandırılmaya, kısıtlanmaya, şiddete maruz bırakılmaya çalışılıyor.

Melisa Aydınalp gözaltına alındığını duyurmadan önce yaptığı paylaşımda da polise şikayet edildiği anlar üzerine konuştu. Aydınalap her gün Caddebostan’da neden yürüdüğüne de açıklık getirdi.

Aydınalp açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu Görüntülerdeki Kişi Benim. Biliyorsunuz Her gün , her ay yaz-kış demeden Caddebostan Bağdat Caddesinde sembolik olarak başından sonuna kadar her gün yürüdüm Kadınlar için. Kadınların Öldürülmesine , katledilmesine , şiddete uğramalarına dikkat çekmek için. “Özgürlük Yürüyüşü” Adını verdim bu yürüyüşümün adına. Kadınların sahip olduğu Gücü , Cesareti , Varlığı, Kudreti yansıtsın ve parlatsın diye.

Yürüyüşümün her gününü Kadınlara atfettim. Kadınların Güzel varlığına. Aylar Önce Caddede sembolik yürüyüşümü yaparken gizlice ve izinsiz bir şekilde görüntülerim bir binanın içinden çekilip gazetelere verilmişti. Kadın olarak konu yine “Hür” irademle ve Özgürlüğümle seçtiğim kıyafetlerimdi. İnsanlar tarafından bir “Kadın” olarak “Hür” irademle seçtiğim kıyafetler ilgiyle takip edilmiş , günlerce haber yapılmış , insanlar tarafından kıyafetlerim üzerinden çirkin ve taciz edici , edep adap dersi verilecek kadınlığı hedef gösterilen mesajlar yazıldı.

Günlerce kadınlığından , özgürlüklerinden, vucudundan utanması gereken biri olarak haberler yazıldı. Ana Habere çıktığımda bu protest yürüyüşü açıkladığımda bu yürüyüşü TÜM KADINLARA atfettim. Size atfettim. Kadın olmaktan utanmayın , korkmayın , tek başınıza olmaktan, caddede yürümekten,güzel olmaktan, gülmekten , kahkaha atmaktan, üzerinizdeki kıyafetlerden,vucudunuzdan,gece sokakta yürümekten korkmayın diye bütün bu yaptıklarım. Çabamın hepsini bu yüzden gösteriyorum. Cesaretle yürüyün istiyorum , Taciz edildiğinizde susmayın istiyorum , Özgüveninizle yansıtın istiyorum ,Biri size bağırdığında korkmayın istiyorum , Çok kişi olduğumuzu bilin istiyorum , Yalnız korkmayın istiyorum.

Kim olduğunuzdan utanmanıza gerek yok. Özgürlüklerinizle yaşayabilirsiniz. Kadın olarak kıyafetleriniz , Anayasal haklarınızı kimse ihlal edemez. Siz sizsiniz. Kimse sizi kişiliğinizle , kıyafetlerinizle ,Hareketlerinizle , gülüşünüzle , kahkahanızla , yürüyüşünüzle yargılayamaz ve yargılayamasın istiyorum. Sesinizi sonsuza kadar kullanın. Sesinizi , kim olduğunuzu , kadın ve kadınlığınızı kimse sizden alamaz. Sizi , hepinizi çok seviyorum, Uçsuz bucaksız"

DHA