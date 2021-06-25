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İçişleri Bakanlığı'ndan Bingöl depremine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Bingöl depremine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Bingöl'de meydana 5,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem haberinin hemen ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depreme ilişkin, "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.

Etiketler deprem bingöl içişleri bakanlığı
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