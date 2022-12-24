İçişleri'nden İBB'ye terör soruşturması açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personeller için başlatılan terör soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021 yılında özel teftiş başlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022 yılında özel teftişi tamamladı.

Özel teftişte; İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığı, ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı anlaşıldı.

Sorumlular hakkında 09/12/2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğunu" öne sürerek, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara tepki gösterek, "Uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp 'Şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım' diyor. Bu ne kibir, bu ne aymazlık" demişti.

SEN İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİL MİSİN?

Ülkede terörist geziyorsa sen İçişleri Bakanı değil misin? sözleriyle Soylu'ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu ise şöyşe konuşmuştu;

"Sordum Ekrem Bey'e siz eleman nasıl alıyorsunuz. Gayet basit dedi. Savcılıktan iyi hal getirecek zaten ilk şart bu. Sen terörist diye birini suçlayacaksan bunu ibra etmiş bir makam varsa suçlayacağın yer Cumhuriyet Savcılığı'dır. Kağıdı veren o. Ekrem İmamoğlu'nun Milli İstihbarat teşkilatı mı var? Kimin ne olduğunu nereden bilecek? Devletin nasıl yönetildiğini bilmediğinizi anlatmak için bunları ifade ettim. Devlet böyle yönetiliyor. Çürüyen bir yapı var. Bir kişiye devlet teslim edilmez."