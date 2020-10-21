İçişleri'nden ''sokağa çıkma yasağı gelebilir'' iddialarına yanıt

İçişleri Bakanlığı, ''Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir'' açıklamasında bulundu.