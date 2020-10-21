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  3. 21 Ekim 2020 19:46

İçişleri'nden ''sokağa çıkma yasağı gelebilir'' iddialarına yanıt

İçişleri Bakanlığı, Bugün Reuters'te yer alan "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberinin tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

İçişleri'nden ''sokağa çıkma yasağı gelebilir'' iddialarına yanıt
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İçişleri Bakanlığı, ''Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir'' açıklamasında bulundu.

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