  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İçişleri'nden yeni sokağa çıkma yasağından muafiyet açıklaması

İçişleri'nden yeni sokağa çıkma yasağından muafiyet açıklaması

İçişleri'nden yeni sokağa çıkma yasağından muafiyet açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak." denildi.

Etiketler sokağa çıkma yasağı içişleri baknalığı muaf muafiyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnsan Hakları Eylem Planı'ndan dini bayramlarda izin çıktı!
İnsan Hakları Eylem Planı'ndan dini bayramlarda izin çıktı!
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun!
Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun!
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
İşte son 3 ayın 16 seçim anketinin ortalaması
Ekrem İmamoğlu’na hapis istemi
Ekrem İmamoğlu’na hapis istemi