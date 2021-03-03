İçişleri'nden yeni sokağa çıkma yasağından muafiyet açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak." denildi.
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