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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
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Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 26 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi. 

Etiketler ido budo deniz otobüsü marmara
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