İkinci el alışveriş sitesinde şaşkına çeviren ilan! Gözaltına alındı

Konya'da ikinci el online alışveriş sitesi üzerinden tarihi eser satan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, R.M. isimli şüphelinin ikinci el kıyafet satışı yapan online alışveriş sitesi uygulaması üzerinden tarihi eser sattığı şeklinde yapılan ihbarı değerlendirdi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine polis ekipleri, şüpheli R.M.'nin Yarenler Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Asayiş ekipleri şüphelinin evinde ve aracında yaptığı aramada; 1 adet dedektör, 1 adet şarj aleti, 1 adet kulaklık, 1 adet el feneri, 1 adet el dedektörü, 1 adet hassas terazi, 3 adet el telsizi, 63 gram katı formda siyah toz ile Helenistik dönem ile Roma, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke ve akçe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan polis, şüpheli R.M.'yi de gözaltına aldı. Şüpheli R.M. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken ele geçirilen sikkeler de Akşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA