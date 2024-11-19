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İktidara yakın isimden olay iddia: ''3 komutanın da TSK'den ihracı istendi''

İktidara yakın isimden olay iddia: ''3 komutanın da TSK'den ihracı istendi''
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Kara Harp okulu mezuniyetindeki kılıçlı yemin töreni nedeniyle 5 yeni mezun teğmenle birlikte alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanının da TSK'dan ihracının istendiği öne sürüldü.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumalarının ardından  5 yeni mezun teğmenin TSK'dan ihracı istenmişti.

Ancak ihraç talepleri yeni teğmenlerle sınırlı kalmadı.

İktidara yakınlığıyla bilinen aHaber'in iddiasına göre kılıçla yemin eden 5 yeni mezun teğmenin yanı sıra 3 komutan da yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. 

Mezuniyet töreniyle ilgili alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanının da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istendi. 

Etiketler kılıçlı yemin teğmenler TSK tsk'dan ihraç ihraç talebi komutanlar
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