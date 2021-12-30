  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İlber Ortaylı 2021'de en çok neye kızdı? ''Canına okudular''

İlber Ortaylı 2021'de en çok neye kızdı? ''Canına okudular''

İlber Ortaylı 2021'de en çok neye kızdı? ''Canına okudular''

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ''2021 yılında çok canınızı sıkan hadise nedir?'' sorusuna ''İmtihan sisteminin canına okudular'' diyerek yanıt verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayın "Devlet teşkilatına alınan insanların, kötü kayırma yöntemleriyle alınması" olduğunu söyledi.

Ortaylı, Kafa TV'den Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Işık'ın, "2021 yılında en çok canınızı sıkan hadise nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İmtihan sisteminin canını okudular, bu çok kötü. Bunu hem ayıklayamayız hem de ehliyetsiz alt kademelerin elinde devlet batar. Ehliyetsiz memur, genel müdür, bakan tayin etmekten daha kötü bir şeydir. Bu bir tehlike, iyi bir şey değil. İmtihan sistemini düzeltmek lazım, yazılı yapıyor sözlüde 90 alanı düşürüyor. Saçma sapan sistem"

Etiketler ilber ortaylı imtihan sistemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu
Seks ticareti ve insan kaçakçılığı davasında suçlu bulundu
Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae piyangosu
Yılbaşında planınız varsa bir daha düşünün! Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı
Yapay zeka seçti: İşte en güzel tatil lokasyonları
Diyanet’in ''rakı davası'' reddedildi
Dolar ''kıpır, kıpır salınıyor'': 13 TL yeniden aşıldı!
AK Parti'yi karıştıracak iddia: ''Soylu Erdoğan'ı sabote etti''
Cübbeli ve sarııklı tebliğciler İzmir'de yılbaşı bildirisi dağıttı
Bilim insanlarından ''yeni yıl'' müjdesi: Koronavirüs salgınının sonu göründü