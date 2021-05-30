İmam Hatipliler'den Atatürk'e hakarete tepki

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir programda konuşan İmam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği hakaret içerikli sözlere tepki gösterdi.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Ayasofya Camisi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir etkinlikte konuşan İmam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği sözlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Akkaya,“İslamiyet’in en büyük kaidelerinden bir tanesi, insanların görüşlerine ve görünüşlerine saygı duyulması gerektiği yönündeki kuralıdır. İslam nefret ettirmeyi değil sevmeyi, sevdirmeyi, zorlaştırmayı değil kolaylaştırmayı emreder. İslamiyet güzelliklerle, hoşgörüsüyle tanınmalıdır. İmamlarımız ve imam hatiplerimiz insanlarımızı camilerimizden, imam hatip okullarımızdan soğutmak, nefret ettirmek anlayışı ile değil ‘bir kişiyi daha nasıl kazanabiliriz’ düşüncesi ile hareket etmelidir.

Müslümanlar, saygı ve hoşgörü değerlerini yaşamak, yaşatmak ve yaşatmaya çalışmak ile yükümlüdür. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve bir değeri olduğu gibi herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyettir. Biz, kendisine taş atılırken bile beddua değil dua ile karşılık veren bir Peygamberin ümmetiyken Müslümanlar olarak söylediklerimize dikkat etmeli ve dikkat etmeyi tavsiye etmeliyiz” dedi.

ANKA