Erdoğan'ın gözü önünde oldu... Atatürk'e lanet okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleşen ''Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'' programında Atatürk'e lanet okundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Taksim Camisi'nin açılışının ardından Ayasofya Camisi'nde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya'da dün düzenlenen programda icazet aldı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e lanet okumasının ardından yeni bir skandal yaşandı.

ATATÜRK'E LANET

Program sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..."

ATATÜRK'ÜN EMRİYLE MÜZEYE DÖNDÜŞTÜRÜLDÜ

1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de Ayasofya 1931'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürüldü.

AYASOFYA NEDEN MÜZEYE ÇEVRİLDİ?

Ayasofya 3 Kasım 1934’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığındaki vekiller heyeti kararıyla müzeye çevrildi. Ayasofya muhtelif talep ve politik baskılara karşı müzeye çevrilmiştir. Tarih profesörü İlber Ortaylı'nın verdiği bilgilere göre; Ayasofya’nın müze haline getirilişinin arkasındaki dış siyasi baskıların varlığı veya etkinliği henüz bilinmiyor ama bu eser hiçbir dini cemaatin ayinine açılmamak kararıyla bir dönüşüm yaşamıştır. 1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de, Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği izin sonrası başlayan çalışmalar 15 yıl sürdü ve 1947'de tamamlandı. 1996'da Dünya Anıtları İzleme listesine alınan Ayasofya'nın kubbesi ve minareleri, Dünya Anıtları Fonu'nun da desteğiyle 1997-2002 arasında restore edildi. Müze aynı zamanda UNESO Dünya Mirası listesinde.

KİMLER ORADAYDI ?



Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İcazet merasiminde Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.

İLK NAMAZDA KRİZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki ilk namazda da kılıç ile hutbe vermişti. Erbaş'ın "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleriyle Atatürk'ü hedef almış ve tepki yağmıştı.

Erbaş’ın, Diyanet’in resmi internet sitesinde yayımlanan hutbenin dışına çıktığı bu sözleri dikkat çekmiş Ayasofya’yı müze yapma kararı alan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularına yönelik sözleri tartışma çıkartmıştı.

AYASOFYA CAMİİ TARİHİ KISACA

Ayasofya camii tarih boyunca Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5'inci yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirilmiştir. İmparator Konstantios tarafından 360 yılında yaptırılan Megale Ekklesia ve İmparator II. Theodosis’in 415 yılında yeniden inşa ettirdiği kilise halk ayaklanmalarında yıkılmıştır.

1453'TE FETİHLE BİRLİKTE CAMİİ OLDU

916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürmüştür. 16'ncı ve 17'nci yüzyıllarda, caminin içine mihraplar, minber, müezzin mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir. Yapının dışına farklı dönemlerde yaptırılan minareler, medrese, sıbyan mektebi, muvakkithane, şadırvan, sebiller, güneş saatleri, mütevelli heyeti odası ile Ayasofya-i Kebir Camii, Osmanlı Dönemi'nde kompleks bir yapıya dönüştürülmüştür.

1934'TE MÜZEYE ÇEVRİLDİ

Ayasofya, 1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de, Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya 3 Kasım 1934’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığındaki vekiller heyeti kararıyla müzeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği izin sonrası başlayan çalışmalar 15 yıl sürdü ve 1947'de tamamlandı. 1996'da Dünya Anıtları İzleme listesine alınan Ayasofya'nın kubbesi ve minareleri, Dünya Anıtları Fonu'nun da desteğiyle 1997-2002 arasında restore edildi.

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