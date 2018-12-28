İptal olan cezalar için geri ödeme tarihi açıklandı

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsnü'nden kaçak geçip ve cezalarını ödeyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 28 şubat 2019 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvurusunu yapan vatandaşların parası 29 Mart 2019 tarihine kadar kendilerine ödenecek.

Kanunla, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019’a kadar ret ve iade edilecek.

Kanuna göre, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 2019’da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Görevi sona erecek YSK üyelerinin görev süreleri 1 yıl uzatıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 2020’de, 2022’de görevi sona ereceklerin yerine ise Ocak 2023’te yenileme seçimi yapılacak.

Emniyet kadrolarındaki tüm memurlar POLSAN’a ortak olacak Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN’ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getirildi. Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2’sinden yüzde 1’e düşürüldü. Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi’nde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de Yapı Kayıt Belgesi’nden yararlanacak.

Kanunla, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi’ne ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde de değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklikle Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar’daki bazı bölgeler de bu kapsama dahil edildi.

SÜRE UZATIMI

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda da yapılan değişiklik ile kooperatif merkez birliklerine ilişkin düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenleme ile pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacak. Bankacılık Kanunu tarafından katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, kanun ile katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapmasına imkan tanındı. Söz konusu düzenleme ile kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

BORÇLARINI ÖDEYEMEYENLERE YENİ İMKAN

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara yeniden imkan tanındı. Bu kişiler ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile Şubat 2019’a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

KAVASLARA KADRO

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Teşkilatında hangi statüde olursa olsun, Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından fiilen en az 5 yıldır kavas görevini yürüttüğü tespit edilenler, hiçbir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro derecelerine uygun kavas unvanlı kadrolara atanmış sayılacak. Kavas kadrosuna atananlara, mükteseplerine uygun kavas kadrolarına uygulanmakta olan her türlü mali ve özlük haklar uygulanacak.