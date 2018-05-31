Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 3 askerimiz şehit

TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları esnasında, üç askerin şehit olduğu duyuruldu.

TSK’dan yapılan açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.” denildi.