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  3. 31 Mayıs 2018 17:33

Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 3 askerimiz şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonda 3 askerimizin şehit olduğu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 3 askerimiz şehit
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TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları esnasında, üç askerin şehit olduğu duyuruldu.

TSK’dan yapılan açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

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