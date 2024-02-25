Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/UHDiehT6rI
DHA
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