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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı Irak'ın kuzeyi gara terörist PKK
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