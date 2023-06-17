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İran'da deprem: Van'da hissedildi

İran'da deprem: Van'da hissedildi
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AFAD, Batı İran'da Khoy merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Khoy merkezli Batı İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Van'ın Başkale ilçesine de 49.26 km uzaklıktaki deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.

Etiketler van deprem iran
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