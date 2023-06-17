İran'da deprem: Van'da hissedildi
AFAD, Batı İran'da Khoy merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Khoy merkezli Batı İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Van'ın Başkale ilçesine de 49.26 km uzaklıktaki deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol