İş insanı Metin Dişli hayatını kaybetti
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İş insanı Metin Dişli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dişli'nin cenazesi Sakarya'da kaldırılacak.
İş insanı Davut Dişli’nin ağabeyi Metin Dişli İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 64 yaşındaki Dişli bir süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu.
Metin Dişli’nin cenaze programı da belli oldu. Dişli'nin cenazesi 16 Nisan 2024 Salı günü Sakarya Geyve Merkez Sinanbey Camii’nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.
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