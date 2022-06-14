İşçiler 15-16 Haziran’ın yıldönümünde Burhaniye’de buluşuyor

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıldönümünde işçiler taleplerini haykırmak için meydana iniyor. DİSK Genel-İş Balıkesir Şubesi tarafından 16 Haziran Perşembe günü Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve mitingde taleplerinin kamuoyu ile paylaşacak.

15-16 Haziran 1970 tarihinde DİSK’in o kapatılmaya çalışılmasına karşı DİSK’in öncülüğünde büyük işçi direnişinin yıldönümünde işçiler Burhaniye’de taleplerini anlatacak. 16 Haziran Perşembe günü saat 17.00’de Burhaniye eski kütüphane önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak yürüyüş ve ardından gerçekleştirilecek mitingde işçiler, belediye şirket işçilerine kadro, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı başta olmak üzere taleplerini kamuoyuna haykıracak.

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, yaptığı açıklamada “15-16 Haziran 170 tarihinde DİSK’in o günkü hükümet tarafından kapatılmaya çalışılmasına karşı DİSK’in öncülüğünde Türkiye emek sınıfının top yekun hareketlendiği o iki uzun gün, bir uzun yürüyüş ışığında; 16 Haziran Perşembe günü Burhaniye ilçemizde emek konularıyla ilgili yürüyüş ve miting gerçekleştireceğiz. Siyasal iktidar belediyelerde çalışan 100 bin memuruna her hakkı son noktasına kadar verirken biz belediye işçileri için kendi göbeğinin bağını Toplu Sözleşmelerle kesmeye bırakmıştır. Keza maaşlarımız ve ücretlerimiz genel bütçenin içinde yer almamaktadır. Şirket işçilerine kadro hakkı verilmemiştir. Halen en ağır vergiyi işçiler ödemektedir. Bu ve buna benzer düzenlemeler için 16 Haziran 2022 Perşembe Günü, Burhaniye ilçemiz Eski Kütüphane önünde buluşuyoruz. Yürüyerek Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’na ilerleyeceğiz. Taleplerimizi haykıracağız. Tüm işçilerimiz ve halkımız davetlidir” dedi.