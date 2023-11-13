İslam Memiş altın, borsa ve Dolar için uyardı

Para piyasalarında dövizin Türk Lirası karşısındaki rekor seyri devam ederken, altın fiyatlarında da düşüş gözlemleniyor. Yatırımcının aklındaki soruya ise piyasaların bir bileni olarak tanınan para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş'ten yanıt geldi.

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD enflasyon verileri verisi olacak. ABD enflasyon verileri 14 Kasım 2023 saat 16.30’da açıklanacak.

"Fed Başkanı ve Fed üyelerinin geçen hafta 'Şahin' tonda mesaj vermeleri, dolar endeksini güçlendirirken dolar karşısındaki varlıkları baskı altında bırakmıştı" diyen Memiş'in yazısı şöyle:

Bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda son baskılanmayı görebilirsiniz. Bu hafta piyasalarda takip edeceğim bant aralıkları:

İslam Memiş'în Borsa tahmini

7.771 puandan haftayı tamamlamıştı. Bu hafta 7.500-8.000 puan aralığını takip edeceğim. Kısa vadede beklentim yine aynı negatif. Yüzde 50 alım için 7 bin puan seviyesinin altını beklemeye devam ediyorum.

İslam Memiş'în Dolar/TL tahmini

28,54 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Yukarı yönlü beklentim devam ediyor. Hedef 29 lira. Yıl sonu öngörüm aynı 29,70 lira. Bu hafta 28,65-28,85 lira aralığını takip edeceğim.

İslam Memiş'în altın tahmini

1.936 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 1.930 dolar destek seviyesi güçlü. Ancak aşağı yönlü kırılırsa 1.917-1.911 dolar destek seviyeleri çalışabilir. Son demler. Yön tekrar yukarı. Hatta bu kez daha hızlı gitmek isteyebilir. Geçen ay 1.808 dolar seviyesinde olan ons bugün 1.936 dolar. En düşüğünde bile 1.911 dolar var. Yani, geçen aya kıyasla 100 dolar yukarıda. Gram altın yatırımcısı ons’u takip etmeli.1.911 dolar seviyesinin karşılığı dip tir. Ben derim ki, dibi bulmaya gerek yok, buradan yüzde 50 alım yapan, 1.911 dolar ons karşılığı diğer yüzde 50’yi alım yaptıktan sonra bu işi bitirsin.Fiziki tarafta 1.840 lira seviyesinden kapanış yaptı. Yılın son alım zamanı. Trend yukarı. Geçen ay 1.668 lira seviyesinden almayan, bu ay 1.873 lira seviyesini gördüğünde üzülmüştü. 1.780-1.820 lira aralığından almayan 2 bin lirayı gördüğünde yine üzülebilir. 2024 altın yılı, unutmayın.

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