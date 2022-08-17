İslam Memiş altın için tarih verdi: ''Milat olacak!''

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. Memiş, "1 Eylül milat olacak" dedi. Ardından yatırımcılara 'hazırlık yapın' tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki son durumu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, dolar ve altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz kararında genel beklentinin bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde olduğunu belirten Memiş, "Kişisel kanaatim de bu yönde. Bunun yanı sıra Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası (Fed) tutanaklarını takip edeceğiz. Fed’in tutanaklarında Eylül ayında nasıl bir faiz kararı vereceğinin işaretlerini göreceğiz. Muhtemelen Fed, tutanaklarda 75 baz puanlık faiz artırımının işaretlerini verecek. Ancak kişisel kanaatim Fed’in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz kararı vereceği yönünde. ABD enflasyon rakamlarının güvercin bir Fed’i karşımıza çıkarabilir" diye konuştu.

DOLARDA YÜKSELİŞ KALICI OLMAYACAK

Ünlü ekonomist, yurt dışı piyasalarında doların değer kazanacağını, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'nin dalgalanmalar yaşanacağını belirtti. Dolardaki yükselişlerin kalıcı olmayacağının altını çizen Memiş, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:

"Paritelerden ve altın ve gümüş gibi ons bazındaki değerlerdeki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilirler. Çünkü Fed’in Eylül’de 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve güvercin tondaki açıklamaları nedeniyle dolar/TL kuru 17.65 seviyesine kadar düşmesine neden olabilir. Bu yüzden 18 TL üzerine tutunamayan bir kur var, bu haftaki yükselişler kalıcı olmayacak."

ALTIN İÇİN TARİH VERDİ

Altın için ağustos ayında yaşanacak geri çekilmelerin son bir şans olabeceğini ifade eden İslam Memiş, "Bundan sonraki süreçlerde altın, gümüş ve kripto paralarda yukarı yönlü yükselişler göreceğiz. Çünkü Fed’in Eylül’de 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve güvercin tondaki açıklamaları uzun süredir baskılanan altın ve gümüşü pozitif yönde etkileyebilir. 1.786 dolar seviyesindeki ons altın fiyatı ve 20,53 seviyesinde olan gümüş ons fiyatı bence kademeli alım fırsatı sunmaktadır. Dolar kuru yüksek olduğundan gram altın 1.030-1.040 aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ağustos ayının sonuna kadar gram altını 1.012 lira ile 1.050 lira aralığında takip etmeye devam edeceğim. Altında ve gümüşte hem gram hem de ons bazında hızlı yükselişler bekliyorum. 1 Eylül itibari ile yükseliş altın ve gümüş tarafında bekliyorum" diye konuştu.