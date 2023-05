İslam Memiş ''altın zarar ettirdi'' deyip 2 yeni önerisini açıkladı

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki geri çekilmenin yatırımcıya zarar getirdiğini belirterek 2 yeni yatırım aracı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketliliklerle ilgili yatırımcılara uyarıda bulundu.

"Faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor" diyen uzman isim, "Bir politika değişikliğiyle birlikte yeni bir yoruma ihtiyaç olacak. Yaz aylarında dolar kuru 25 lira seviyesini koruyacak" ifadelerini kullandı.



Kur korumanın doğru seçim olabileceğini söyleyen Memiş, "Alternatif olarak borsaya girmek için bir fırsat doğdu. Kur koruma ve borsa dışında yatırımcının yapacağı pek bir şey yok" dedi.



Şu an borsaya girmek için uygun bir zemin oluştuğunu belirten İslam Memiş konuşmasına şöyle devam etti:



"Şu anki satışlar normal satış. Orta ve uzun yöndeki beklentim pozitif... Uyarılarım olmuştu.



Gram tarafında şu an alınabilir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Piyasalar rahatlamalı. Bundan sonra bakabiliriz. Şu an gram altın alım fırsatı vermedi aksine alana zarar ettirdi. Borsadaki avantajlar devam ediyor."