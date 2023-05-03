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İsmail Saymaz paylaştı, AK Partili Savcı Sayan tepki gösterdi

İsmail Saymaz paylaştı, AK Partili Savcı Sayan tepki gösterdi
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CHP'nin Ağrı mitingini değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, "CHP’nin Ağrı mitingine Ağrılılardan bir tek Savcı Sayan katılmamış. Öyle bir kalabalık var.” dedi. Savcı Sayan ona verdiği yanıtta "Ağrı mitingi 4000 kişi 3900 HDP’li 100 CHP’li..." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ağrı’daki mitingini, esprili bir şekilde değerlendirdi. Eski CHP’li, şimdinin AKP’lisi İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan’dan Saymaz’ın tweetine tepki geldi.

İsmail Saymaz, twitter’dan “CHP’nin Ağrı mitingine Ağrılılardan bir tek Savcı Sayan katılmamış. Öyle bir kalabalık var.” dedi.

Sayan, Saymaz’ın tweetini alıntılayarak, “2019 Ağrı Belediye seçimi mitingi… Seçim sonucu %56… İsmail, kalabalık öyle değil böyle olur.. İzmir’i de merak ediyorsan gel benimle 2 gün dolaş.. Ha bu arada resmi rakamlar geldi KK’nın Ağrı mitingi 4000 kişi 3900 HDP’li 100 CHP’li..” dedi.

Saymaz, Sayan’ın bu tweetine ise, “Savcı Sayan, bu AK Partililer seni kendi aralarında istemiyor. Ağrı’dan vekil çıkarabilmek için seni ta İzmir’e sürüp 6’ıncı sıraya koydular. Teğmen Çelebi’ye bile 4’üncü sırayı verdi vefasızlar. Ben senin için söylüyorum, yoksa bana ne.” diyerek yanıt verdi.

Etiketler savcı sayan ak parti chp ağrı miting ağrı mitingi ismail saymaz
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