İsmailağa cemaati ile Taliban arasında bir görüşme daha

İsmailağa tarikatının Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban ile görüşmelere devam ettiği ortaya çıktı.

İsmailağa cemaatinden bir heyeti 20 Aralık’ta Afganistan’a giderek sosyal hizmetler ve eğitim alanında yeni açılışlar yaptıklarını duyurdu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Cemaatin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İsmailağa camiamızın dış hizmetler kuruluşu İDDEF nezaretinde hocalarımızdan oluşan heyetimiz Afganistan’da temaslarda bulundu. Sosyal hizmetler, eğitim alanında yeni açılışlar ve halk buluşması gerçekleştirildi” dedi.

SON ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Bu görüşmeyle birlikte son üç ayda Taliban ile üçüncü kez bir araya gelinmiş oldu. Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki 28 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret etmişti. Muttaki İstanbul’da Afganistan konsolosluğunu, Ankara’da ise büyükelçiliği ziyaret etmişti. Hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapan Muttaki, İsmailağa cemaatini ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirmişti. Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu bu görüşmelerle ilgili “Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki tekkemiz İsmailağa Camisi’ne ziyarette bulundular. Ümmet adına istişare ve fikir alışverişi oldu” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Cumhuriyet