Isparta'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Isparta Yalvaç'ta saat 18.00'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerin 10.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yalvaç (Isparta)
Tarih:2024-12-26
Saat:18:00:45 TSİ
Enlem:38.34389 N
Boylam:31.16639 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/lG4whmPq2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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