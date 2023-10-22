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İsrail'de Habertürk ekibine çirkin saldırı

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İsrail-Filistin çatışmasını bölgede takip eden ve defalarca polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan Habertürk ekibi, bu sefer İsraillilerinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.

İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmaları bölgeden takip eden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy bir saldırıya daha maruz kaldı. 

Canlı yayın sırasında sokaktan geçen İsraillilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Ersoy, söz konusu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda “Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık. İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar. Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti” ifadelerini kullandı. 

Ersoy ve ekibi daha önce İsrail polisi tarafından saldırıya uğramıştı. 

 

Etiketler israil mehmet akif ersoy filistin müdahale
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