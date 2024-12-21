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İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi ağlara takıldı

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Beykoz açıklarında balıkçı ağlarına takılan kargo gemisini kurtarma gemilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İstanbul'dan Gürcistan'a seyir halinde olan Panama bayraklı 89 metre uzunluğundaki Svs Patience isimli kargo gemisi, Beykoz açıklarında balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyı Emniyeti 5 ve Kurtarma 5 isimli kurtarma gemilerinin müdahalesiyle ağlardan kurtulan gemi, İstanbul Boğazı'nı geçerek rotasına döndü. 

Beykoz açıklarında balıkçı ağlarına takılan kargo gemisini kurtarma gemilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

DHA

Etiketler istanbul boğazı beykoz balıkçı ağları kargo gemisi
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