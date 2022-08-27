İstanbul Demtaş Evden Eve Nakliyat

İstanbul'un en gözde nakliyat şirketi Demtaş Nakliyat, sektörle alakalı önemli bilgiler verdi.

İstanbul’un En Gözde Nakliyat Şirketi Demtaş Nakliyat, Sektörle Alakalı Önemli Bilgiler Verdi!

Nakliyat sektöründe öncü isimlerden olan Demtaş Nakliyat’ın sahibi Mikail Ukan, yaşanabilecek olası sorunlardan ve zorluklardan söz etti. Genel problemlerle karşılaşmak istemeyen kişiler için tavsiyelerde bulunan Ukan, firma olarak kaliteli, hızlı ve ekonomik çözümler ürettiklerini de ifade etti.

Taşınan İnsanlar Genelde Hangi Problemlerle Karşılaşmaktadırlar?

Taşınan insanların yanlış firmaları seçerek birçok soruna ev sahipliği yaptığını belirten Ukan, Demtaş Nakliyat olarak bu sorunları ve eksiklikleri gidererek sektöre bambaşka bir boyut kazandırdıklarını ifade etti. Konu hakkında açıklama yapan Mikail Ukan;

“Nakliye işi çok ağır bir iş olduğundan taşınanların yüzde doksanı hep problemler yaşamaktadır. İnsanların genelde karşılaştığı problemler ise eşyalarına zarar verilmesi, kaybolması, paketlemelerin baştan sağma bir şekilde yapılması, daireye, parkelere, duvarlara, merdivenlere, asansörlere zarar gelmesi, taşınma günü adrese gelen firmanın anlaşılan firma değil de başka bir firmanın adrese gelmesi gibi ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu karşılaşılan sıkıntılar da insanlara çok ciddi sorunlar açabiliyor.

Her şeyden önemlisi bir nakliye firması seçmeden önce nasıl bir hizmet istediklerini çok iyi bilmeliler. Seçecekleri firma isteklerinizi karşılayabilecek yetkinlikte olmalıdır. Çünkü her firmanın hizmet ağı çok çok farklıdır.

Genel olarak dikkat edilecek hususlar olarak, K3 yetki belgesinin olup olmadığını bilmeliler. K3 yetki belgesi demek o firmanın devlet tarafından kayıt altında olduğunu ve denetimlere tabii olduğunu gösterir. Bu belgeyi de firmaya sorduğunuzda size göstermek zorundadır.

K3 yetki belgesi olmayan firmalar merdiven altı diye tabir edilen genelde korsan firmalardır. Anlaşmayı düşünülen firmayı mutlaka web’de araştırmalılar, mutlaka yorumlarına, hizmet geçmişine, referanslarına vs. bakılmalıdır. Taşınmadan önce mutlaka ama mutlaka antlaştığınız firma ile sözleşme yapmalısınız yoksa yukarıda bahsettiğim problemlerle karşılaşılması mümkün.” Dedi.

Yasal tüm zorunlulukları yerine getirdiklerini, gerekli tüm belgelere sahip olduklarını belirten Mikail Ukan, taşıma esnasında tüm eşyaların sigortalandığını ve olası zararların firma tarafından karşılandığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti;

“Kesinlikle sigortalı taşımacılığı tavsiye ediyorum çünkü yapılan iş çok ağır bir iş ve insan hatasına müsait bir iştir. Ama bu sigorta konusuna biraz açıklık getirmek gerek. Sektörümüzde genelde iki çeşit sigorta tercih edilmektedir.

Birincisi eşyaları taşıyan araç seyahat halinde iken kaza, yangın vb. durumlarla karşılaşırsa ve eşyalara zarar gelirse sigorta o zaman karşılamaktadır. İkincisi ise ve bizim firmamızın da kullandığı eşya başı sigortadır. Bu sigortanın en büyük avantajı sadece seyahat halinde oluşan hasarları değil aynı zamanda taşıma, paketleme vs. gibi durumlarda eşyalara gelen her türlü hasarı karşılamaktadır. Taşınan herkesi bu sigorta paketini tercih etmelerini tavsiye ederim.”

İstanbul Nakliyat Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Nakliye ücretlerinin belirlenmesinde kritik rol oynayan faktörleri açıklayan Demtaş Nakliyat sahibi Mikail Ukan, fiyat politikalarını da şu şekilde ifade etti;

“Fiyat belirleme deki en önemli etken iki konum arasında ki mesafedir. Bununla birlikte taşınılacak oda sayısı, kamyonun binaya yanaşabiliyor olup olmaması, bina asansörü var mı yok mu, varsa bina yönetimi kullanıma izin veriyor mu vb. Ayrıca ekstra istenilen özel hizmetler fiyatları belirlemektedir.

İstanbul’un her bölgesinde günde binlerce taşınma işlemi gerçekleşiyor lakin en hareketli bölge Avrupa yakası. İlçe bazına inecek olursam, yeni yapılaşmalardan dolayı genelde Başakşehir, Esenyurt başı çekmekteler devamında Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer.”