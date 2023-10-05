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İstanbul Emniyeti'nden asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamada araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların da üst aramaları ile GBT kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, Fatih Millet Caddesi’ndeki uygulama noktasında yapılan denetimde narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı.

İHA

Etiketler istanbul emniyet müdürlüğü huzur uygulaması asayiş
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