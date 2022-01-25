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İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor. 

 THY Genel Müdürü Bilal Ekşi uçuşların bugün 13.00'dan sonra yeniden başlayacağını açıklamıştı ancak son açıklama THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur."

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Etiketler thy tüm uçuşlar istanbul havalimanı
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