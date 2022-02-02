İstanbul için kırmızı alarm! Hem kar hem sağanak geliyor

İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Valisi Yerlikaya ise Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Yağışın bu sabah saatlerinden itibaren başlayıp yarın akşam saat 19.00'a kadar süreceği tahmin ediliyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği belirtiliyor.

Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN KAR VE SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, megakentte kar yağışı için saat verdi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım"

KAR YAĞIŞI BALKANLAR ÜZERİNDEN YURDA GİRİŞ YAPTI

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köyleri beyaz örtüyle kaplandı.



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