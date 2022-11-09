İstanbul iş dünyası, İTO seçimleri için sandık başında

İstanbul Ticaret Odası seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi için üyelerin oy verme işlemi başladı.

İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için bugün saat 08.00'den itibaren Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.

Bugün saat 17.00'den itibaren açılmaya başlanacak 247 oy sandığı, İTO'daki 81 meslek komitesinin üyelerini ve bu komitelerden İTO Meclisi'nde görev alacak isimleri belirleyecek.

İki aşamalı seçim

İTO, Oda yönetimini iki aşamalı seçimle belirleyecek. Bugün başlayan seçimle İTO'nun 273'ü meclis üyesi olmak üzere toplam 627 meslek komitesi üyesi belirlenecek. İTO Meclisi'ne girecek iş insanlarının belirlenmesinin ardından 15 Kasım'da 21. dönem İTO Meclisi, Oda Yönetim Kurulu'nu seçecek.

Avdagiç'ten üyelere oy kullanma çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, firmasının bağlı olduğu komitede oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, üye firma yetkililerini, seçimde oy kullanmaya çağırdı.

Seçimlerin huzurlu bir ortam içinde tamamlanması için hazır olduklarını belirten Avdagiç, "Bugün üyelerimiz, demokratik haklarını kullanırken aynı zamanda İstanbul iş dünyasının tercihini ortaya koymuş oluyor. Seçimlerin, İTO'ya yaraşır şekilde tamamlanmasını ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İTO'da başkanlık seçimi 15 Kasım'da yapılacak

Alınan bilgiye göre, sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları 15 Kasım'da 09.00 ila 12.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda meclis üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim kurulu başkanını, yönetim kurulu üyelerini, disiplin kurulu üyelerini ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

İTO, üyelerinin seçim alanına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için bir dizi önlem aldı. Oy vermeye araçlarıyla gelen İTO üyeleri, ücretsiz olarak Atatürk Havalimanı katlı otoparkını ve havalimanından seçim alanına ulaşım sağlayan ring seferlerini kullanabilecek.

Oy vermeye metro ile gelen üyeler de seçim alanına ring seferleri ile ücretsiz olarak ulaşabilecek. Avrupa yakasından gelen üyeler, Yenikapı metro istasyonundan Atatürk Havalimanı metrosuna aktarma yaparak DTM-İstanbul Fuar Merkezi istasyonunda indikten sonra ring seferleriyle seçim alanına gelebilecek. Metrobüsü tercih edecek üyeler de Yenibosna Metrobüs durağında inerek yine ring seferleri ile İFM'ye ulaşabilecek.

Anadolu Yakası'ndan gelen üyeler ise Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi istasyonunda Marmaray aktarmasıyla Yeşilyurt Marmaray istasyonunda bulunan ring seferleriyle İFM'ye varabilecek.

Her 3 şirketten biri İTO üyesi

Atatürk Havalimanı otoparkı, Yeşilköy Marmaray, Yenibosna Metrobüs ve İDTM İFM metro ring noktalarından son araç saat 16.30'da kalkacak. Oy kullanıldıktan sonra İstanbul Fuar Merkezi'nden dönüş için ise saat 17.30'a kadar araç bulunabilecek.

Bu yıl 140. yılını kutlayan İTO, üye sayısı itibarıyla dünyanın en büyük ilk 3 odası arasında yer alıyor. İTO, Türkiye'deki ortalama her 3 şirketten birini temsil ediyor. Milli gelirin 3'te birini, toplam vergi gelirinin ve dış ticaret hacminin ise yüzde 50'ye yakınını İTO üyeleri üretiyor.