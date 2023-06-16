İstanbul Valisi Gül'den izinsiz gösteri uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte izinsiz gösteri yapan gruplara izin verilmeyeceğini söyledi.

İstanbul'da LGBTİ+ gruplarca yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valisi Davut Gül'den 'yasak' uyarısı geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.