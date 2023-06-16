  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Valisi Gül'den ''LGBT'' uyarısı

İstanbul Valisi Gül'den izinsiz gösteri uyarısı

İstanbul Valisi Gül'den izinsiz gösteri uyarısı
Güncelleme:

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte izinsiz gösteri yapan gruplara izin verilmeyeceğini söyledi.

İstanbul'da LGBTİ+ gruplarca yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valisi Davut Gül'den 'yasak' uyarısı geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı. 

 

Etiketler istanbul valisi davut gül izinsiz gösteri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç muayenelerinde yeni dönem başladı
Fatih Portakal'dan 6 siyasi parti liderine açık çağrı
Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu
Hadise plaja indi, paylaşımlarıyla sosyal medya sallandı
Telefonun ısınmaması için neler yapılabilir?
Tanju Özcan, canlı yayına bağlanıp demediğini bırakmadı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6,5 - 7,1 büyüklüğünde deprem uyarısı
''Kılıçdaroğlu'na oy vermedim'' deyip, CHP'den istifa etti
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Bayramdan sonra geliyorum
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planlarınızı erteleyin!