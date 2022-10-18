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İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da FETÖ üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda ise 6 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi. Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. 

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları da bulunan bu şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları belirlendi.  Savcılığın talimatı üzerine 1 özel okulda öğretmen, 1 Ulaştırma Bakanlığında mühendis, 1 ihraç  edilmiş polis memuru, 4 sivil toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 

DHA

Etiketler fetö ankara gözaltı
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