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İstanbul'da bir apartmanda yangın çıktı

İstanbul'da bir apartmanda yangın çıktı
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İstanbul Ümraniye'de 11 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Ümraniye'de 11 katlı binanın 10'uncu katında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken alevler dairenin tamamını sardı.

İstanbul'da bir apartmanda yangın çıktı - Resim : 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkarken dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 1 saatte söndürüldü. Alev alev yanan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken daire kullanılmaz hale geldi. 

''CAM KIRIKLARI YERE DÜŞÜNCE ÇOK SES OLDU''

Mahalle sakini Mustafa Y., “Çıkış nedeni henüz belli değil. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Binada yaşayan çocuklu birkaç aile dışarı çıktı. Herhangi bir yaralanma yok" diye konuştu. Taha S. ise "Bizim tanıdığımızın evi, yangın çıktıktan sonra hemen itfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Daire kimse yok. Küçük bir patlama oldu. Cam kırıkları yere düşünce çok ses oldu. Dairede kimse olmadığı için yaralı yok. Bizde 'Cana geleceğine mala gelsin' dedik" ifadelerini kullandı.

 

DHA

Etiketler istanbul yangın Ümraniye yangın ümraniye
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