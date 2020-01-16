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  3. 16 Ocak 2020 14:16

İstanbul'da çocukların 1 TL için ölümle dansı!

İstanbul Esenyurt'ta bir metrobüs durağında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, mendil satmak için evlerinden çıkan çocuklar seyir halindeki araçların arasına dalıp metrobüs durağına kaçak girdiler.

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Dün Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında yaşanan olayda, mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı.

Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü.

Kendilerini ve trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Bir çocuk hayatını kaybetmişti
Saadetdere Metrobüs Durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.
 
 
 

 

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