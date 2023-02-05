  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da hava ulaşımında kriz! Uçaklar Antalya'ya yönlendirildi

İstanbul'da hava ulaşımında kriz! Uçaklar Antalya'ya yönlendirildi

İstanbul'da hava ulaşımında kriz! Uçaklar Antalya'ya yönlendirildi
Güncelleme:

İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) iniş yapamayan uçaklar Antalya'ya yönlendirildi.

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilendiği öğrenilirken, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul varışlı Roma, Frankfurt, Paris, Stockholm ve FlyArystan'ın Turkistan uçakları Antalya Havalimanı'na divert etti.

Aiprtorthaber'in aktardığına göre, yağışın etkisini artırmasıyla birlikte divert sayılarının da artabileceği belirtildi.

Etiketler sabiha gökçen sabiha gökçen havalimanı istanbul uçuş antalya yolcu uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yüzbinlerce kişi ziyarete gidiyor: Türkiye’nin en ürkütücü yeri
Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku: Hangi yarışmacı diskalifiye oldu?
Afra Saraçoğlu ile adı anılıyordu: Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı ortaya çıktı
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı
Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı
Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket: Konserde alkış koptu
6 Şubat haftası burç yorumları: Güç, liderlik ve yöneticilik zamanı!
Vali Yerlikaya'dan şiddetli kar yağışı sonrası açıklama: Trafiğe çıkış yasağı!
Beklenen kar yağışı başladı: İstanbul beyaza büründü
Bakan Yanık tarih verdi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?