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  3. 16 Şubat 2021 18:26

İstanbul'da kimyasal alarmı! 3 kişi hastaneye sevk edildi

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde kimyasal soluyan soluyan 3 görevli, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da kimyasal alarmı! 3 kişi hastaneye sevk edildi
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Halkalı'da bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde kimyasal madde alarmı yaşandı. Kimyasal soluyan 3 görevli, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Halkalı'da bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde Adli Tıp Uzmanlarınca yapılan bir inceleme sırasında kimyasal madde alarmı yaşandı. Çalışma sırasında Adli Tıp görevlilerinin kimyasal madde soluduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından 3 Adli Tıp görevlisi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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