İstanbul'da kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında
Bakırköy Osmaniye’de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Enkaz altında bir kişinin kaldığı öğrenildi.
Bakırköy Osmaniye’de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktüğü öğrenilirken bir kişinin göçük altında kaldığı aktarıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor.
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