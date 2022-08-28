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İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor.

Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.

Etiketler 4 kat bina çökme
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