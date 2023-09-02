İstanbul'da kritik operasyon: O hücre çökertildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri belirlenen bir hücre çökertildi. Baskında

Türkiye’nin ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesi sınır ötesinde ve yurt içinde çok yönlü olarak devam ederken, İstanbul’da DEAŞ’a kritik bir Operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu örgütle bağlantılı iki kişiyi takibe aldı. Suriye ve Irak’taki çatışma sahasında faaliyet gösteren DEAŞ militanlarına askeri malzeme toplayıp lojistik destek sağladıkları ileri sürülen Kırgızistan ve Suriye uyruklu şüphelilerin her adımı izlendi. Soruşturma savcısından alınan talimatın ardından dün operasyon için düğmeye basıldı.

OPERASYONDA ASKERİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen istihbarat doğrultusunda yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda gece saatlerinde emniyet güçleri tarafından İstanbul’da bir eve baskın düzenlendi.

DEAŞ’ın Suriye ve Irak koluna askeri malzeme temin etmekle suçlanan ve lojistik destek sağladıkları iddia edilen Kırgızistan uyruklu N.U. ve Suriye uyruklu E.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne götürülürken, DEAŞ mensuplarınca kullanılan evde yapılan aramalarda ise keskin nişancı dürbünü, taktik silah lazerleri ve bu cihazlara ait elektronik materyallerin yanı sıra çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi.

SORGUDA İTİRAF

DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde gözaltına alınan N.U. ve E.M.K.’nin, örgütün lojistik birimiyle doğrudan bağlantılı oldukları değerlendiriliyor. Şüphelilerin askeri malzemeleri nereden temin ettikleri ve Türkiye’deki irtibatları araştırılıyor. Polisteki sorgularında DEAŞ terör çeteleriyle ilişkilerini itiraf ettikleri öğrenilen iki şüpheli, TEM şubedeki ifade işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. N.U. ve E.M.K.’ çıkarıldıkları mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve “Örgüte Yardım ve Yataklık ”suçlamasıyla tutuklandı.