  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul’da meteor düştü

İstanbul’da meteor düştü

Güncelleme:

İstanbul'da gece yarısı gökyüzünde belirlen büyük parlak cisim büyük paniğe yol açtı...

İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İstanbul ve çevre illerde görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.

İHA

Etiketler meteor istanbul istanbul'a meteor düştü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kirasını bankadan ödeyen kiracılar için emsal karar
Yine bir ev sahibi-kiracı cinayeti: 2 ölü!
Arsenal ile Manchester City eşleşmesinde kupanın sahibi belli oldu
Murat Övüç'e ''milli değerlere aykırı'' engeli
7,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi
Kulislerden sızan telefon: Bakan Şimşek, TÜİK Başkanı'nı özel olarak aramış...
Prof. Dr. Celal Şengör'den Marmara Depremi için korkutan açıklama
7 Ağustos haftası burç yorumları