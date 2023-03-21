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İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı

İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı
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Metro İstanbul, Ramazan ayı boyunca metro seferlerinin saat 01.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Metro İstanbul, Ramazan ayı nedeniyle metro saatlerine düzenlemeler getirdi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.

Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.

Metro sefer saatleri

 

Etiketler istanbul metro seferleri ramazan ayı metro istanbul
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