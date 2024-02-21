İstanbul'da Murat Kurum'a Kürtçe destek: Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan destek aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şirinevler’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Burada Kurum’un yanına gelen bir vatandaş Kürtçe olarak, “Başkanım hoş geldiniz. Sizi başkanımız olarak görmeyi istiyoruz. Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın” dedi.